С начала года в Подмосковье провели более 440 тысяч маммографических исследований — на 90 тысяч больше, чем за весь предыдущий год. По их результатам выявили свыше 36,5 тысячи отклонений, в том числе почти 1,2 тысячи злокачественных новообразований. Пациенток направили на дополнительную диагностику и лечение. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на бесплатную маммографию, если не проходили такое обследование в течение последних двух лет. В остальных случаях для диагностики потребуется направление врача.

«Мы уделяем особое внимание диагностике рака молочной железы, поскольку выявление заболевания на начальной стадии значительно повышает шансы на успешное лечение. Для этого оснащаем наши медицинские организации современными маммографами, а также упрощаем запись на исследование», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Маммография позволяет обнаружить изменения в тканях молочных желез еще до появления первых симптомов заболевания.

Записаться на прием к врачу можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере «Макс».