Малым предприятиям Подмосковья упростили участие в госзакупках

Президент подписал закон, который расширяет доступ малого и среднего бизнеса (МСП) к государственным заказам. Закон вступит в силу 1 октября 2026 года, а часть норм начнет действовать с 1 января 2027 года.

Согласно новым правилам, предприниматели смогут претендовать на более крупные контракты: лимит цены при закупках у малого бизнеса увеличен до 30 миллионов рублей. Также упростится снабжение сельских территорий: товары у единственного поставщика можно будет закупать чаще, а согласование таких закупок сократится до пяти дней.

Расширится и круг участников: если нужная продукция недоступна, заказчики смогут заменять ее аналогами с теми же характеристиками. Это позволит большему числу предпринимателей выходить на торги.

Кроме того, компании смогут заключать несколько контрактов с одним и тем же поставщиком по идентичным товарам — такая практика официально разрешена и больше не считается «дроблением» закупки.

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