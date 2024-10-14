Малый Тарычевский пруд в Видном благоустроят в 2025 году

В Ленинском городском округе продолжаются активные работы по благоустройству Малого Тарычевского пруда в Видном. На территории начался новый этап строительства, в рамках которого рабочие приступили к монтажу настила, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Начальник отдела благоустройства Михаил Лосев отметил, что реконструкция объекта выполнена на 60%. Уже полностью завершены свайное поле для настила, бетонные дорожки, основание для детской площадки, пляжная зона, а также плиточная дорожка вдоль ЖК «Зеленые Аллеи». Подготовлено основание для площади.

Инициатива по благоустройству Малого Тарычевского пруда была предложена жителями ЖК «Зеленые Аллеи» в качестве социальной инициативы на форуме «День соседей». Завершение работ планируется в 2025 году за счет внебюджетных источников и при поддержке девелоперской компании «Брусника».

Ранее сообщалось, что проект благоустройства предусматривает разделение территории вокруг пруда на три части по типам ландшафта: «лекарственный луг», где местные жители традиционно собирали лекарственные растения; «заповедное болото», с сохранением существующего биоценоза; и «темный лес» с высокими деревьями на крутом рельефе. Такой подход позволит сохранить естественные природные зоны около Малого Тарычевского пруда.

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