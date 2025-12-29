Малые компании Подмосковья пригласили на грантовый конкурс

Фото: Гонки дронов на фестивале инновационных видов спорта в Раменском / Медиасток.рф

Прием заявок на грантовый конкурс для малых предприятий продлится до 24 февраля 2026 года. Предприниматели Подмосковья могут представить свои проекты в области защиты информации, операционных систем и другим.

Конкурс «Старт-Цифровые технологии» проведут в рамках федерального проекта «Отечественные решения», рассказали в региональном Мингосуправления.

«Конкурс направлен на грантовую поддержку малых предприятий, реализующих проекты по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений», — пояснили в ведомстве.

Проекты представят по приоритетным направлениям, среди которых средства защиты информации, операционные системы, управление IT-инфраструктурой и другие.

Срок выполнения работ должен составлять 12 месяцев с даты заключения договора о предоставлении гранта.

