Малую мусороперегрузочную станцию запустят в Ленинском округе к маю

Малую мусороперегрузочную станцию построят в Ленинском округе. Специальный пресс-компактор будет принимать отходы и уплотнять из внутри бункеров.

Стройплощадку посетил глава министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко, депутат Госдумы Алла Полякова и глава округа Станислав Каторов.

Объект станет первым в своем роде в России.

«Существующая ближайшая к Ленинскому мусороперегрузочная станция расположена в Домодедове, что значительно усложняет логистику. Внедрение станции позволит, в первую очередь, оптимизировать маршруты спецтехники и существенно уменьшить износ машин и расход топлива. Подобную практику планируем масштабировать в пределах региона», — сказал Игорь Даниленко.

Мощность станции составит 50 тысяч кубометров. Ее запустят к началу мая.

На площадке уже провели разработку грунта, уложили геотекстиль и песчаное основание, возвели ангар и подвели водоснабжение. Все работы идут в графике.

На территории разместят 10 пресс-компакторов китайского производства, которые уже закупили по программе льготного лизинга.