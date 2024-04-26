Малоинвазивный метод удаления грыж внедрили в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 21:02 Малоинвазивный метод удаления грыж внедрили в Солнечногорске Пресс-служба Минздрава МО

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Госпиталь в Солнечногорске внедрил малоинвазивный метод удаления грыж. Он способствует снятию болевого синдрома и улучшению качества жизни пациента.

Межпозвоночные диски человека играют важную роль в поглощении нагрузок в организме и обеспечивают свободу движений. Со временем они подвергаются износу, особенно под воздействием травм, интенсивных физических упражнений и сидячего образа жизни.

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Повреждение дисков может вызвать появление межпозвонковых протрузий и грыж, которые могут сдавливать нервы и вызывать интенсивные боли в спине. Пункционная нуклеопластика представляет собой малоинвазивный метод удаления данных грыж, способный восстановить функции позвоночника практически безболезненно.

Операция рекомендуется в случае наличия протрузий и грыж межпозвонкового диска с признаками сдавливания нервных структур. Перед принятием окончательного решения о методе удаления грыжи пациент проходит консультацию у врача травматолога-ортопеда (вертебролога) и обследование с помощью МРТ или КТ, рентгенографии и лабораторных анализов.

Врач Московского областного госпиталя для ветеранов войн Олег Мандрыкин объяснил, что преимущества этой процедуры заключаются в том, что она малотравматична и выполняется через мини-прокол, без общего наркоза и кровопотери. Продолжительность операции составляет около 30 минут.

По вопросам о госпитализации можно обращаться в отдел по телефону: +7 (499) 670-93-32. Также можно связаться с Контакт-центром по номеру: +7 499 670-92-92, добавочный номер 178.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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