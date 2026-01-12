Малоинвазивную операцию по лечению аневризмы впервые провели в Красногорске

Новая методика лечения аневризмы стала доступна в Красногорской больнице. В медицинское учреждение доставили 74-летнюю женщину с головной болью, тошнотой и неустойчивостью во время движения.

Специалисты провели компьютерную томографию и ангиографию сосудов головного мозга. В рамках исследований они обнаружили мешотчатую аневризму правой внутренней сонной артерии. Стенка сосуда разорвалась, что привело к кровоизлиянию в головной мозг.

Врачи приняли решение о проведении срочного вмешательства.

«Это малоинвазивная процедура, при которой через катетер, введенный в бедренную артерию, доставляется специальный материал — микроспирали к целевому сосуду в головном мозге для его закрытия — окклюзии, чтобы прекратить кровоток в патологической зоне, предотвратить разрыв и кровоизлияние, то есть это способ „выключить“ сосуд из кровообращения», — рассказал заместитель главного врача Красногорской больницы, руководитель сосудистого центра Андрей Ларин.

По его словам, в медицинском учреждении такое вмешательство провели впервые. Ранее для лечения аневризм необходимо было проводить открытую хирургическую операцию при помощи трепанации черепа.

Пациентку уже выписали. Она продолжает лечение амбулаторно.