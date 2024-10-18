Малоимущие жители Красногорска получат более 200 квартир в новом доме на Лесной улице

Строительство жилого дома № 11 на Лесной улице в Красногорске подходит к завершению. Жители города, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, до конца года получат в нем 207 квартир.

Главной площадкой для диалога властей округа с компаниями-застройщиками является строительный штаб Красногорска. Чем ближе зима, тем больше появляется тем для такого диалога. Есть 11 ключевых объектов, которые по плану должны сдать к декабрю: новые школы, детские сады, социальное жилье по программе расселения. По поручению главы округа этим объектам уделяется особое внимание.

«Мы планируем, что в ежедневном режиме будем мониторить непосредственно весь строительный процесс и стараться, чтобы до конца года люди получили полноценное жилье, которое достаточно давно уже ждут и, естественно, хотят переехать перед Новым годом в комфортабельные квартиры», — сказал начальник управления градостроительного комплекса Красногорска Владимир Матасов.

Ключевые городские проекты попадают в поле зрения штаба уже на стадии проектирования. Недавно добавился новый крупный сегмент — путепроводы и транспортные развязки: в Опалихе, Аникеевке, Путилкове и не только.

Осенняя погода накладывает неизбежный отпечаток прежде всего на плановые работы по благоустройству. Технические моменты требуют немедленного согласования. Для новых объектов подключения к теплосетям должны быть готовы заблаговременно, до сдачи. Все эти вопросы в комплексе строительный штаб решает в режиме «24 на 7».

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