Малогабаритная спецтехника для вывоза отходов выйдет на улицы Ленинского округа

Компания «ЭкоЛайф» закупила малогабаритную спецтехнику специально для Ленинского городского округа. Первый мусоровоз приобрели в конце апреля, он выйдет на улицы муниципалитета в ближайшее время. В планах — приобрести еще три таких машины.
Объем каждой составляет всего 10 кубометров. Техника производится на заводе «Москоммаш» в Орехово-Зуеве.
В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО отмечают, что компактные и маневренные мусоровозы будут использовать в тех дворах в округе, где обыкновенные не всегда могут проехать к контейнерным площадкам.
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