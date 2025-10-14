Малинскую среднюю школу в Ступине отремонтируют к 1 сентября 2026 года
Капитальный ремонт Малинской средней школы начался в Ступине. Подрядчиком стала организация «Воздвижение».
В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что специалисты уже приступили к демонтажу конструкций.
«На объекте 25 рабочих и две единицы техники», — добавили в ведомстве.
В здании площадью более трех тысяч квадратных метров, построенном в 1972 году, обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят инженерные системы, сантехнику, двери и окна, а также проведут отделку помещений.
Кроме того, запланированы модернизация пищеблока и закупка новой мебели.
Ремонт проведут по национальному проекту «Молодежь и дети» за счет средств бюджета.
Школу, рассчитанную на 550 учеников, откроют к 1 сентября следующего года.