Малинскую школу» в Ступино капитально отремонтируют к августу

В городском округе Ступино на улице Школьная продолжается капитальный ремонт «Малинской школы». Строительная готовность объекта на данный момент составляет 55%. Завершение работ запланировано на август 2026 года.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Общая площадь здания — 3039 квадратных метров.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что в настоящее время в здании школы ведется чистовая отделка помещений, устройство инженерных сетей, фасадные работы — облицовка керамогранитной плиткой, монтаж СМЛ-панелей, работы по электроснабжению. В работах задействованы 56 специалистов и 2 единицы техники.

По словам министра, в ходе ремонта предусмотрено обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций, сантехники, окон и дверей. Также закупят новую мебель и модернизируют пищеблок.

Перемены затронут не только здание, рассчитанное на 550 учащихся, но и прилегающую территорию. Вместо старых дорожек здесь уложат новый асфальт и обустроят современные спортивные площадки.

В 2026 году в Московской области запланирован капитальный ремонт 48 школ.