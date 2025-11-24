Малинскую школу в Ступине откроют после капитального ремонта 1 сентября

В Ступине продолжается капитальный ремонт Малинской школы. Подрядчик уже выполняет демонтаж, обновляет кровлю и приступил к основным строительным и отделочным работам. Об этом сообщили в Минстройкомплекса региона.

Реконструкция проходит по программе обновления социальной инфраструктуры и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». В здании школы, построенном в 1972 году, планируют полностью обновить фасад и крышу, входные группы, инженерные сети, сантехнику, окна и двери, а также провести внутреннюю отделку. Кроме того, модернизируют пищеблок и закупят новую мебель.

Школа рассчитана на 550 учеников. Обновленное образовательное учреждение откроет двери 1 сентября 2026 года.