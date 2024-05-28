Маленький театр кукол в Балашихе завершил сезон

Балашихинский театр кукол завершил творческий сезон спектаклем «На грядке все в порядке». Зрителями стали дети участников специальной военной операции.

Маленький театр кукол уходит на каникулы. В культурном учреждении в микрорайоне Южный завершили сезон и попрощались со зрителями до осени, представив напоследок постановку «На грядке все в порядке». В зрительном зале были дети участников специальной военной операции.

Перед спектаклем ребятам устроили развлекательную программу на улице, они оставили пожелания артистам и рисовали мелками.

Постановка позволила зрителям тоже стать участниками действия, артисты смогли подключить детей к творческому процессу.

Осенью театр кукол откроется обновленным. Здесь заменят кресла и сделают несколько вариантов рассадки гостей. За счет средств федеральных субсидий поставят еще два спектакля, премьеры которых пройдут в начале осени.

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