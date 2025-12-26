Маленьких пациентов больницы поздравили с Новым годом в Воскресенске

В преддверии праздника активисты местного отделения партии «Единая Россия» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили детей, проходящих лечение в детском отделении Воскресенской больницы. Юным пациентам вручили сладкие подарки.

Визит прошел в специально оборудованной «Доброй комнате». Это пространство помогает детям отвлечься от больничной обстановки — здесь можно поиграть, посмотреть мультфильмы или заняться творчеством.

«В преддверии праздника мы просто не могли их не порадовать. Надеемся, что подарки помогут юным пациентам быстрее пойти на поправку, а для нас счастье — видеть радость в глазах детей», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов.

Напомним, что в конце ноября сторонники партии запустили в округе благотворительную акцию «Коробка храбрости» по сбору игрушек и развивающих наборов для детей на длительном лечении.