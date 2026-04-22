Мальчика с рыболовным крючком в глазу спасли в медцентре Рошаля

Юноша поступил в медцентр Рошаля с места происшествия. В его глаз случайно попал рыболовный крючок. Врачам удалось извлечь инородное тело и сохранить пациенту зрение.

Мальчику провели все необходимые обследования, чтобы определить точное расположение инородного тела. Состояние пациента требовало экстренной помощи, любые осложнения могли привести к развитию инфекции и полной слепоте.

У крючка было обратное жало, поэтому просто вынуть его было нельзя.

«Мы провели пациенту сложную офтальмологическую операцию по извлечению инородного тела и ревизии ран: используя микроскоп и микрохирургические инструменты был сформирован доступ к инородному телу с минимальной потерей внутриглазного давления, крючок был полностью извлечен, проведено дальнейшее ушивание раны сверхтонкими иглами в месте разрыва на белочной оболочке глаза», — рассказал лечащий врач-офтальмолог Даниил Гулякин.

В ходе операции мальчику наложили несколько швов, каждый из которых зафиксировали, чтобы герметично закрыть рану. Операция прошла без осложнений. Сейчас с пациентом все хорошо, его выписали домой со стопроцентным зрением.