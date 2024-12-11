Мальчика с кистами в колене спасли в больнице в Подмосковье

Мальчик в возрасте восьми лет поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с жалобами на боль в правом колене, хромоту и ограничение движений. У него выявили многочисленные кисты.

Признаки заболевания появились у ребенка шестью годами ранее, постепенно они стали усугубляться. Диагностика выявила у мальчика изменения в коленном суставе — дискоидный мениск. Как объяснил травматолог-ортопед Сергей Катин, это врожденная аномалия развития, при которой изменяется хрящевая прослойка.

«Мы провели реконструктивную артроскопическую операцию, в ходе которой устранили кисты и сформировали правильную анатомическую форму мениска. Операция прошла успешно. Через 1,5 месяца ребенок сможет ходить с полной опорой на ноги, а через три — заниматься спортом», — сказал он.

Мальчика уже выписали на амбулаторное лечение. Он проходит реабилитацию под наблюдением специалистов.