Макулатуру собрали на экологической неделе в Селятине

Библиотека поселка Селятино превратилась в центр экологического просвещения. В рамках масштабной «Экологической недели» здесь прошла серия встреч, объединившая сотни юных жителей — от воспитанников детских садов до старшеклассников.

Главным итогом недели стали не только новые знания, но и вклад в сохранение лесов. Всего за последние 14 дней читатели принесли в библиотеку почти 100 килограммов макулатуры. Заведующая сектором библиотеки Наталья Шушменцева подчеркнула, что формат встреч специально адаптирован под возраст аудитории.

«Наша задача — донести до ребят, что экология начинается с уважения к каждому насекомому, чистого воздуха и прозрачной воды в местном пруду. Бережное отношение к природе — это не громкие лозунги, а привычка закрывать кран, не бросать фантик и давать вещам вторую жизнь», — отметила Наталья Шушменцева.

Учреждение давно вышло за рамки классического книгохранилища, став полноценным штабом эко-активистов. Здесь создана инфраструктура для раздельного сбора отходов. Установлены емкости для «Добрых крышечек» и отработанных батареек. Макулатуру принимают на постоянной основе.