Сегодня 20:52 Максимальные баллы по ЕГЭ получили 10 школьников из Мытищ Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Стали опубликованы первые результаты Единого государственного экзамена по химии, географии и литературе. Стобалльниками стали 10 школьников из Мытищ.
Максимальный балл по химии получили трое одиннадцатиклассников из школы № 6 и «Классика-М». Шесть выпускников набрали по 100 баллов по литературе. Они обучались в школах № 10, 19, 32, 33, а также в международной гимназии в Новых Вешках. Наивысший балл по химии получил ученик школы № 19.
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