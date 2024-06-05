Максимальные баллы по ЕГЭ получили 10 школьников из Мытищ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Стали опубликованы первые результаты Единого государственного экзамена по химии, географии и литературе. Стобалльниками стали 10 школьников из Мытищ.

Максимальный балл по химии получили трое одиннадцатиклассников из школы № 6 и «Классика-М». Шесть выпускников набрали по 100 баллов по литературе. Они обучались в школах № 10, 19, 32, 33, а также в международной гимназии в Новых Вешках. Наивысший балл по химии получил ученик школы № 19.

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