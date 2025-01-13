Максима Забелина предложили назначить заместителем председателя правительства Подмосковья

Максима Забелина предложили назначить на должность заместителя председателя правительства Подмосковья. Его кандидатуру рассмотрят в Мособлдуме, сказал губернатор Андрей Воробьев .

Максим Забелин возглавляет Министерство здравоохранения Московской области. Кадровое изменение подразумевает повышение с должности министра до заместителя председателя правительства.

«Хотел бы сказать о кадровых изменениях, которые мы предлагаем сделать. Прежде всего, Максим Забелин — на должность заместителя председателя правительства. По закону областная дума должна рассмотреть его кандидатуру. Очень важный блок — Минздрав», — сказал Андрей Воробьев.

Очень заметные изменения, по его словам, дает телемедицина. И об этом говорит мировой опыт.

«Сегодня главная претензия, главное беспокойство жителей, больше всего жалоб — это запись к врачу. Но не только первичное звено, хотя оно является наиболее загруженным и сложным для трансформации и решения вопросов человека. Но и эффективность работы стационаров», — отметил Воробьев.

Для преображения стационаров в Подмосковье ведут большую работу. Их модернизируют, делают более комфортными и удобными.

«Мы проводим большую работу по капитальному ремонту стационаров, но это не стены красить и белить, это, прежде всего, смотреть за эффективностью работы стационара. Лучшие практики должны быть с нами», — добавил он.

Кандидатуру Максима Забелина на должность зампреда правительства — министра здравоохранения Московской области согласуют в Мособлдуме.