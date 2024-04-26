Максим Прошкин из Серпухова победил на конкурсе сварщиков | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 16:28 Максим Прошкин из Серпухова победил на конкурсе сварщиков Министерство образования МО

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Конкурс мастерства по проекту «Профессионалитет» прошел в Серпуховском колледже по профессии «сварщик». Об итогах сообщили в Министерстве образования Московской области.

В конкурсе приняли участие студенты восьми образовательных учреждений Подмосковья, которые обучают на сварщиков. Это Автомобильно-дорожный колледж города Бронницы, колледж «Коломна», Мытищинский колледж, Подольский колледж имени Никулина, Раменский колледж, Губернский колледж города Серпухов, Ступинский техникум имени Туманова и Чеховский техникум.

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Студенты прошли теоретический и практический этапы, выполнили онлайн-тестирование и показали умения в ручной и частично механизированной сварке.

В итоге первое место занял студент Серпуховского колледжа Максим Прошкин. Вторым стал учащийся Мытищинского колледжа Алексей Епифанов, а третьим — Егор Райс из Автомобильно-дорожного колледжа Бронницкого городского округа.

Победители и призеры получили призы от работодателя «РАТЕП-Инновация».

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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