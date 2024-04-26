Максим Красноцветов провел встречу с жителями Пушкино | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 21:57 Максим Красноцветов провел встречу с жителями Пушкино Телеканал «360»

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Выездной прием администрации прошел в Ельдигино. В сельском доме культуры собрались десятки жителей, чтобы обсудить с главой Пушкинского округа Максимом Красноцветовым и его заместителями свои вопросы и идеи.

Больше всего жителей волновали вопросы ремонта домов, благоустройства, а также переселение из ветхого жилья, земельные споры, медицина и образование. Максим Красноцветов и его команда внимательно выслушали каждый вопрос.

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«Мы всегда говорим о том, что такие встречи очень важны. Здесь, на месте, можно обсудить любую проблему и сразу же найти пути ее решения», — подчеркнул Максим Красноцветов.

На этот раз за помощью и советом обратились 44 человека. Участвовать в выездной администрации можно без предварительной записи. О времени и месте следующей встречи сообщат заранее через соцсети главы округа и на сайте администрации.

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