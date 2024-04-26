Максим Красноцветов провел встречу с жителями Пушкино | 360°

26 апреля 2024, 21:57
Максим Красноцветов провел встречу с жителями Пушкино
Выездной прием администрации прошел в Ельдигино. В сельском доме культуры собрались десятки жителей, чтобы обсудить с главой Пушкинского округа Максимом Красноцветовым и его заместителями свои вопросы и идеи.
Больше всего жителей волновали вопросы ремонта домов, благоустройства, а также переселение из ветхого жилья, земельные споры, медицина и образование. Максим Красноцветов и его команда внимательно выслушали каждый вопрос.
Реклама
«Мы всегда говорим о том, что такие встречи очень важны. Здесь, на месте, можно обсудить любую проблему и сразу же найти пути ее решения», — подчеркнул Максим Красноцветов.
На этот раз за помощью и советом обратились 44 человека. Участвовать в выездной администрации можно без предварительной записи. О времени и месте следующей встречи сообщат заранее через соцсети главы округа и на сайте администрации.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пушкино
Реклама
Реклама