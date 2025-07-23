Максим Гущин возглавил управление технадзора Подмосковья

Максим Гущин возглавил подмосковное управление технического надзора капремонта. Ранее он трудился в региональном правительстве на разных постах.

Генеральный директор управления технадзора Максим гущин приступил к своим обязанностям. За время работы в правительстве региона он зарекомендовал себя как эффективный и опытный руководитель, отметили в МинЖКХ Подмосковья.

Ранее Максим Гущин трудился в региональном Минсехозпроде на должности начальника управления развития сферы услуг. После этого он был главой управления по работе с управляющими организациями министерства по содержанию территорий, после чего — заместителем генерального директора технадзора.

«Команда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области поздравляет с новой вершиной и желает успехов, эффективных решений и воплощения стратегических инициатив на благо Московской области», — сказали в ведомстве.