МакМарт» из Наро-Фоминска стал лидером на рынке мебели

Уход зарубежных производителей с российского рынка мебели и фурнитуры стимулировал рост местных компаний. Промышленный кластер «МакМарт», расположенный в Наро-Фоминске, объединил обработку дерева (Marti Casa), стекла (Marti Glass) и лабораторию металла (Metallab). Предприятие увеличило объемы выпуска продукции и достигло качества, сопоставимого с итальянскими брендами.

Компания создала эффективное производство полного цикла мебели и фурнитуры для кухонь и систем хранения. Одно из направлений — выкатные системы для кухонь и гардеробных — приносит около 100 миллионов рублей ежегодно. Основной заказчик «Лемана Про» получает алюминиевые фасады со стеклом на 8 миллионов рублей в месяц при тираже до 1000 штук каждого вида.

Надежность растущих поставок обеспечивают 250 сотрудников. Зарплата на предприятии составляет от 60 до 200 тысяч рублей, компания предоставляет питание и социальную поддержку.

Директор Антон Мартынов отмечает, что холдинг инвестирует в мощности и берется за любые заказы — от фурнитуры до блоков для энергонакопителей. Уход иностранных игроков открыл ниши, требующие локализации и наращивания производства. В портфолио компании уже входят контракты на мебель для гостиницы в Санкт-Петербурге (3,6 миллиона рублей), отеля в Выксе (3 миллиона рублей) и офиса «Яндекса» в Москве (10 миллионов рублей).