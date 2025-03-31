Макет патрульного корабля «Иван Папанин» передали в дар музею в Наро-Фоминске
Новый экспонат пополнил фонд историко-краеведческого музея. Уникальный экспонат — макет патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» — передала учреждению администрация городского округа.
Патрульный корабль «Иван Папанин» является важным символом российского флота и назван в честь известного полярника, который внес значительный вклад в исследование Арктики. Макет выполнен с высокой степенью точности и детализации в масштабе сто к одному, что делает его ценным экспонатом для посетителей всех возрастов.
Всего было изготовлено две копии этого судна, одну из которых недавно передали капитану корабля «Иван Папанин». В этот же день с представителями администрации Наро-Фоминского округа было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. После того, как судно прибудет на место своей службы в Мурманск, макет передадут в военно-морской музей северного флота.
Это уже второй макет военно-морского корабля, над которым взял шефство городской округ. Макет первого, носящего имя города воинской славы «Наро-Фоминск», также представлен в постоянной экспозиции музея.
Передача макета в музейный фонд стала частью программы по сохранению и популяризации исторического и культурного наследия Наро-Фоминского края.