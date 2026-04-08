Магистратуру откроют в социально-спортивном институте в Подольске

Все необходимые лицензии Министерства образования РФ уже получены, магистратура открывается 1 сентября. Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных тренеров и управленцев.

Срок обучения — от одного до двух лет — зависит от программы и базовой подготовки; формат — очный и очно-заочный — последний длиннее на 10 месяцев для удобства совмещения с работой. Согласно стандартам, выпускники получат квалификацию «Специалист по физической культуре — магистр».

Прием документов завершится 10 августа. «Мы даем ребятам возможность получить профессию рядом с домом и выйти в жизнь специалистами высшего класса», — подчеркнул заслуженный врач России Владимир Нелюбин.

Подготавливать учащихся будут деятели науки и образования — Анатолий Матвеев, Сергей Евсеев, Олег Смолин, Александр Карасев. Студенты не будут изучать общие дисциплины, а сразу перейдут к узкоспециализированным практическим блокам.