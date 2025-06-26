Магистральный водовод отремонтировали возле деревни Кудиново в Богородском округе

Для точного определения места повреждения к работам привлекли инженерно-водолазную группу. Обследование показало, что ремонт необходимо провести незамедлительно.

Сложность заключалась в труднодоступности места аварии — участок находился в лесополосе с заболоченной почвой, а мутная холодная вода значительно затрудняла видимость под водой.

Несмотря на тяжелые условия, бригада из семи опытных специалистов оперативно справилась с задачей. Им удалось размыть грунт на глубине более 2,5 метра и установить ремонтный хомут.

Благодаря слаженной работе водоснабжение было восстановлено менее чем за 11 часов.