Магистральный водовод отремонтировали возле деревни Кудиново в Богородском округе
Сотрудники коммунальных служб успешно восстановили поврежденный магистральный водовод в Богородском городском округе. Аварийный участок диаметром 700 миллиметров находился возле деревни Кудиново.
Для точного определения места повреждения к работам привлекли инженерно-водолазную группу. Обследование показало, что ремонт необходимо провести незамедлительно.
Сложность заключалась в труднодоступности места аварии — участок находился в лесополосе с заболоченной почвой, а мутная холодная вода значительно затрудняла видимость под водой.
Несмотря на тяжелые условия, бригада из семи опытных специалистов оперативно справилась с задачей. Им удалось размыть грунт на глубине более 2,5 метра и установить ремонтный хомут.
Благодаря слаженной работе водоснабжение было восстановлено менее чем за 11 часов.