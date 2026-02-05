Магазин в Красногорске оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии

Арбитражный суд Московской области подтвердил правоту проверяющих и постановил, что торговать алкоголем в розницу без специальной лицензии — серьезное нарушение закона. История началась с плановой проверки, которую сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона провели в одном из магазинов Красногорска.

Специалисты не только осмотрели торговый зал, но и совершили контрольную закупку. Во время рейда в подсобном помещении они нашли и изъяли целую партию алкоголя — 132 бутылки.

Как выяснилось во время разбирательства, у владельца магазина не было официального разрешения на продажу такой продукции. Это нарушает федеральный закон, который регулирует оборот алкоголя и призван защищать потребителей.

Суд внимательно изучил материалы и согласился с доводами инспекторов. Он установил, что действия предпринимателя подпадают под статью Кодекса об административных правонарушениях.

Бизнесмену назначили административный штраф. Изъятый алкоголь уничтожат в установленном порядке.

В своем решении судьи подчеркнули важнейший принцип: любой продавец, который хочет торговать спиртными напитками, обязан получить лицензию и строго соблюдать все связанные с ней правила.