Магазин на Молодежной улице в Химках закрыли по итогам проверки

В Химках на Молодежной улице провели проверку магазина «Пчелка» после жалоб жителей. Сотрудники министерства сельского хозяйства Подмосковья совместно с надзорными органами выявили многочисленные нарушения.

Проверку организовали из-за нарушений правил продажи алкоголя. В магазине организовали контрольную закупку, в ходе которой выяснилось, что предприниматель не был подключен к системе ЕГАИС для контроля оборота алкоголя. В магазине обнаружили контрафактную продукцию без акцизных марок и с истекшим сроком годности. Также нашли нарушения в хранении скоропортящихся товаров. Все товары будут изъяты, а предпринимателя привлекут к ответственности.

«С начала года проверили 405 магазинов, по которым ранее получали обращения, и зафиксировали 339 нарушений, по которым составлены административные протоколы и изъят контрафакт», — сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Двойных.

Магазин закрыли, а иностранного продавца, работавшего нелегально, могут депортировать.

В регионе действуют ограничения на продажу алкоголя возле школ и больниц. В сентябре в Подмосковье введут дополнительные ограничения на ночную продажу алкоголя.