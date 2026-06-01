Магазин белорусских сладостей открылся в Наро-Фоминске

29 мая, в день 100-летия Наро-Фоминска, в городе начал работу фирменный магазин «Бобруйский зефир». Новая торговая точка стала первой в Подмосковье и восьмой в России для белорусского производителя.

Появление магазина стало одним из событий праздничной программы, посвященной юбилею города. Новый объект открылся по адресу: улица Маршала Жукова, 52. Проект реализован при участии партнеров из белорусского города Бобруйска, с которым Наро-Фоминский округ на протяжении многих лет поддерживает дружеские и деловые связи.

На открытие прибыли представители Бобруйска. Управляющий делами Бобруйского горисполкома Вадим Куликов сообщил, что покупателям будет доступна полная линейка продукции предприятия, а новые позиции будут поступать в продажу без задержек.

«Ассортимент будет полным и интересным, а все новинки станут появляться сразу же», — отметил Вадим Куликов.

В первый день работы магазин привлек большое количество посетителей. Жители города познакомились с продукцией белорусского производителя, включая зефир ручной работы с различными вкусами. Покупатели также обратили внимание на натуральный состав представленных сладостей.

Сотрудничество между Наро-Фоминским округом и Бобруйском не ограничивается открытием нового магазина. Стороны рассматривают возможности для реализации новых совместных проектов. В перспективе партнеры планируют расширять экономические связи и развивать новые направления взаимодействия.