Лыжный забег провели в Серебряных Прудах

Главным героем дня стал пятиклассник Илья Павлихин из школы имени маршала Чуйкова. Он не только финишировал первым, но и показал рекордное время на дистанции 1,3 километра. Участникам была предложена дистанция в 1300 метров по лесной трассе. Организаторы разрешили использовать любой стиль передвижения.

«Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, но Илья Павлихин превзошел всех. Его результат — всего 5,5 минут — стал новым рекордом для этой трассы. Эта победа — не первая в копилке юного лыжника. Ранее, в феврале, Илья завоевал бронзу на престижном всероссийском старте „Лыжня России-2026“», — сообщили организаторы.

По словам отца победителя, Сергея Павлихина, который сам является атлетом и тренирует сына, Илья недавно вернулся из Мурманска, но даже долгая дорога и смена часовых поясов не помешали ему показать свой максимум. Сергей Павлихин сам тренируется вместе с сыном и призывает других родителей последовать их примеру.