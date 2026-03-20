Лыжный забег провели в Серебряных Прудах
В лесничестве поселка Серебряные Пруды прошли традиционные лыжные соревнования, посвященные памяти кавалера ордена Красной Звезды Владимира Щербакова. Турнир собрал более 50 юных лыжников.
Главным героем дня стал пятиклассник Илья Павлихин из школы имени маршала Чуйкова. Он не только финишировал первым, но и показал рекордное время на дистанции 1,3 километра. Участникам была предложена дистанция в 1300 метров по лесной трассе. Организаторы разрешили использовать любой стиль передвижения.
«Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, но Илья Павлихин превзошел всех. Его результат — всего 5,5 минут — стал новым рекордом для этой трассы. Эта победа — не первая в копилке юного лыжника. Ранее, в феврале, Илья завоевал бронзу на престижном всероссийском старте „Лыжня России-2026“», — сообщили организаторы.
По словам отца победителя, Сергея Павлихина, который сам является атлетом и тренирует сына, Илья недавно вернулся из Мурманска, но даже долгая дорога и смена часовых поясов не помешали ему показать свой максимум. Сергей Павлихин сам тренируется вместе с сыном и призывает других родителей последовать их примеру.