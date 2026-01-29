Лыжный забег прошел в Жуковском

В округе состоялся первый в 2026 году лыжный забег. Любители зимних видов спорта опробовали обновленную трассу, которая за последние два года превратилась в полноценный объект для активного отдыха.

Протяженность кольцевого маршрута составляет пять километров.

«Трасса отличается динамичным и извилистым характером: большое количество поворотов и использование естественного перепада высот делают ее интересной как для опытных атлетов, так и для любителей», — сообщили организаторы.

Ширина полотна варьируется от 1,5 до пяти метров, что позволяет комфортно передвигаться лыжникам, предпочитающим разные стили — как классический ход, так и современный коньковый. На протяжении двух лет проводилась масштабная подготовка. В летний период волонтеры и сотрудники спортшколы расчищали территорию от сухостоя, кустарника и бытового мусора, а также выравнивали грунт и засыпали ямы.

В зимний период была организована регулярная работа спецтехники для укатки снежного полотна и оперативной расчистки после снегопадов.

Для удобства лыжников на входе в Цаговский лес обустроена входная зона.