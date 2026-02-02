Лыжный марафон «Николов Перевоз» прошел в Дубне

Участников ежегодной гонки-приключения не остановил даже сильный мороз. Марафон собрал более 650 спортсменов со всей России.

Для лыжников подготовили дистанции в 10, 23 и 40 километров. Спортсмены шли по живописному маршруту — трассе «Вело-1» до паромной переправы Дубны. Гонка стала серьезным испытанием на выносливость, поскольку сойти с дистанции участникам было просто некуда.

Основная борьба развернулась между сильнейшими лыжниками страны — Андреем Алипкиным, Артемом Грязевым и Дмитрием Плосконосовым. Абсолютным победителем марафона стал Андрей Алипкин, который преодолел дистанцию за 1 час 48 минут и 49 секунд. «Пейзажи здоровские. Очень доволен», — поделился впечатлениями победитель.

В марафоне «Николов Перевоз» приняли участие и дубненцы — в том числе представители ГосМКБ «Радуга» и Объединенного института ядерных исследований.

«Оказали содействие организаторам, чтобы и в этот раз гонка прошла на высшем уровне», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.