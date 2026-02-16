Лыжный этап военно-патриотического конкурса прошел в Котельниках

В Котельниках продолжается конкурс «Готов служить России!». Второй этап соревнований прошел 12 февраля в Кузьминском лесопарке, где участникам предстояло пробежать на лыжах почти 3 километра.

На первом этапе школьники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки в тире школы № 1. Вторым испытанием стал бег на лыжах на дистанцию 2,8 километра. Выносливость входит в комплекс нормативов ГТО, которые участникам предстоит сдавать на третьем этапе. Активисты Движения Первых поддерживали ребят на дистанции и указывали направление маршрута.

Заключительный этап включает смотр-конкурс, где участники продемонстрируют знания по оказанию первой помощи, строевую подготовку, разборку и сборку автомата, умение пользоваться средствами защиты, а также представят творческие номера с военно-патриотическими песнями.

Конкурс «Готов служить России!» проводится в Котельниках с 2001 года. Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, обучение основам военной службы и привлечение к здоровому образу жизни.