Лыжный чемпионат пройдет в парке Малевича в Одинцове 25 и 26 января

Чемпионат и первенство Москвы по лыжному ориентированию рассчитаны на участников старше 18 лет, но будут интересны и зрителям, которые смогут не только поболеть за профессионалов, но и попробовать свои силы в открытых группах для начинающих.

Соревнования пройдут возле северной автостоянки парка на специальной арене. Организаторы чемпионата — Федерация спортивного ориентирования Москвы и дирекция парков Одинцовского округа. Тем, кто хочет принять участие, необходимо заранее заполнить заявку на сайте мероприятия. Там же можно найти подробную информацию о программе соревнований, правилах и других деталях.

Лыжное ориентирование — это уникальный вид спорта, который сочетает в себе физическую выносливость, стратегическое мышление и умение быстро ориентироваться на местности. В отличие от летнего ориентирования, где спортсмены бегут по пересеченной местности, зимой участники передвигаются на лыжах по специально подготовленным трассам. Это делает соревнования еще более динамичными и зрелищными. Зимнее ориентирование не только развивает физическую форму, но и тренирует навыки принятия решений в условиях ограниченного времени.

Чемпионат в парке Малевича станет отличным способом провести зимний день активно, с пользой для здоровья и вдохновением.