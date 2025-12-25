Лыжные трассы в Истре подготовят к новогодним праздникам

Лыжню накатают в лесопарках «Соколиная гора», «Шишкин лес», «Рябиновый парк» в поселке Агрогородок, в Дедовске на улице Энергетиков у дома № 15 и в поселке Глебовский на улице Октябрьская возле дома № 59. Уже обеспечили искусственным снегом 1200 метров трассы в деревне Головино.

Работы по этому направлению продолжатся. До 30 декабря в планах увеличить протяженность подготовленной трассы в спортивной школе олимпийского резерва «Истина» до пяти километров. Благодаря этим работам можно будет полноценно проводить тренировки и соревнования. Эта трасса пользуется популярностью у спортсменов и любителей. Здесь часто проводят различные соревнования.

Остальные локации тоже востребованы. Например, зимой 2025 года тренировку для всех желающих в лесопарке «Шишкин лес» провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.