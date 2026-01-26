Лыжные трассы для активного отдыха подготовили в Котельниках

В Подмосковье завершили подготовку лыжных маршрутов для зимнего сезона. В городском округе Котельники любителей активного отдыха ждут две живописные трассы.

В Кузьминском лесопарке проложили самую длинную дистанцию — 2 800 метров. Специальная техника утрамбовала снег, чтобы лыжня стала ровной и безопасной для спортсменов с разным уровнем подготовки.

Трасса в Томилинском лесопарке немного короче — 2 300 метров. Она проходит через лесные участки, что позволяет совместить физическую нагрузку с отдыхом на природе.

«Мы стремимся создать условия для занятий спортом и прогулок в любое время года. Все маршруты можно заранее изучить на карте», — отметили в администрации.

В Кузьминском лесопарке также проходят спортивные мероприятия и программы для детей. По субботам здесь собираются участники бегового сообщества «5 верст» для традиционных забегов.