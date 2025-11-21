Лыжные трассы длиной более 75 километров проложат в парках Солнечногорска

Зимний сезон в городском округе Солнечногорск стартует 1 декабря и вновь объединит множество активностей в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Жители и гости смогут посещать хоккейные площадки, площадки для зимнего футбола, катки, тюбинговые горки, а также лыжные и горнолыжные трассы.

В центральном парке, парке Победы и на набережной озера Сенеж создадут 13 лыжных маршрутов, протяженность которых превысит 75 км. В декабре в городском парке на улице Крупской вновь заработает большой каток размером 56×26 м. Его оснастят отапливаемой раздевалкой, камерой хранения и зоной бесплатного проката коньков.

«В этом году на озере Сенеж, если позволит погода и лед станет крепким, мы организуем площадки для „Хоккея на валенках“. Главная жемчужина — лыжня вдоль набережной озера Сенеж, большая часть которой будет пролегать по зеркалу самого озера. Невероятные виды и идеальный накат гарантированы! А для экстремалов в парк-отеле „Морозовка“ работает горнолыжный склон с подьемником. Даже футбол зимний будет! Для вас готовим пять площадок», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подготовка к зиме в парках округа уже завершена: персонал зон отдыха обеспечен теплой одеждой, необходимой техникой и инвентарем. Для обслуживания территорий задействуют 12 единиц техники, включая тракторы и мини-погрузчики, свыше 190 единиц инвентаря и 55 сотрудников.

«С 1 декабря в парках Солнечногорска пройдет торжественное открытие сезона и зажжение елки, работа резиденции и почты Деда Мороза, тюбинговая горка, зона теплого очага и уютные торговые павильоны, еженедельные мероприятия: спортивные тренировки, творческие мастер-классы, турниры по настольным играм, концерты и викторины. В этом году мы добавим регулярные тренировки по скандинавской ходьбе, а 21 февраля 2026 года устроим грандиозный Фестиваль „Парк волшебных фонарей“ в городском парке», — отметил руководитель муниципалитета Константин Михальков.

Полная программа мероприятий проекта «Зима в Подмосковье» появится на официальном сайте администрации Солнечногорска.