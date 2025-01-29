Лыжные соревнования в память о тренере Николае Данилине прошли в Истре

Мероприятие стало праздником для любителей зимних видов спорта. Каждый участник мог проявить себя на дистанции и показать свой уровень физической подготовки.

Тренер Николай Данилин был гордостью муниципального округа и настоящей легендой. Соревнования призваны были напомнить о его вкладе в развитие лыжного спорта в Истре.

На старт вышло более 60 спортсменов самого разного возраста. Лучшие результаты показали Петр Выборов, Глеб Горбачев, Яна Уварова, Ульяна Кравчук, Тимофей Сотсков, Анастасия Головина, Евгений Клюквин и Татьяна Короткова.

Серебряными призерами соревнований стали Стефан Горбачев, Святослав Митянин, Артем Джураев, Максим Волков, Анна Асеева, Анастасия Островская, Любовь Кравчук и Василиса Петрова. Бронзовые награды выиграли Владимир Выборов, Иван Буренков, Всеволод Русманов, Павел Михайлин, Екатерина Пшеничникова, Ирина Хлестова, Александра Веселова и Алина Кулаева.

Спортсмены получили подарки от спонсора турнира ООО «Салат глобал» и неравнодушных жителей, организовавших призовой фонд соревнований.