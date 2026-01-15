Лыжные соревнования прошли в Павловском Посаде

«Соревнования носят имя Виктора Титова — человека, ставшего легендой местного спорта. Заслуженный учитель физической культуры и почетный гражданин Электрогорска, он посвятил десятилетия воспитанию молодежи и развитию лыжного спорта в округе. Сегодня этот турнир является символом преемственности поколений и сохранения памяти о выдающихся земляках», — сообщили организаторы.

Организацию состязаний взяла на себя спортивная школа «Вымпел». Старт получился по-настоящему массовым: на лыжню вышли как профессиональные атлеты, боровшиеся за секунды на дистанции, так и любители и семьи с детьми.