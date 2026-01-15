Лыжные соревнования прошли в Павловском Посаде
Павлово-Посадский городской округ продолжает серию масштабных спортивных мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею Электрогорска. 11 января на лыжной трассе прошла традиционная гонка «Лыжня памяти Виктора Титова», собравшая сотни приверженцев здорового образа жизни.
«Соревнования носят имя Виктора Титова — человека, ставшего легендой местного спорта. Заслуженный учитель физической культуры и почетный гражданин Электрогорска, он посвятил десятилетия воспитанию молодежи и развитию лыжного спорта в округе. Сегодня этот турнир является символом преемственности поколений и сохранения памяти о выдающихся земляках», — сообщили организаторы.
Организацию состязаний взяла на себя спортивная школа «Вымпел». Старт получился по-настоящему массовым: на лыжню вышли как профессиональные атлеты, боровшиеся за секунды на дистанции, так и любители и семьи с детьми.