Лыжные соревнования пройдут в Одинцовском парке 15 марта

В этом году мероприятие проведут исключительно для детей и подростков в возрасте от трех до 16 лет. Старты начнутся в 10:00 и будут разделены по возрастным группам. Первыми на дистанцию 600 метров выйдут девочки 2017 года рождения и младше, их старт запланирован на 10:00. Следом, в 10:10, на ту же дистанцию отправятся мальчики 2017 года рождения и младше.

В 10:20 на старт выйдут девочки 2015–2016 годов рождения, которые преодолеют дистанцию в один километр. Затем, в 10:30 мальчики 2015–2016 годов рождения будут соревноваться на такой же дистанции.

В 10:40 начнется забег для девочек 2013–2014 годов рождения, которые пробегут 2,6 километра. В 10:55 ту же дистанцию преодолеют мальчики 2013–2014 годов рождения. В 11:10 на старт выйдут девушки 2011–2012 годов рождения, а в 11:25 — юноши того же возраста, обе группы пробегут 2,6 километра.

Завершат соревнования старшие участники: в 11:40 на дистанцию 3,9 километра выйдут девушки 2009–2010 годов рождения, а в 12:00 — юноши 2009–2010 годов рождения, которые пробегут такое же расстояние. Раздельный старт позволит каждому участнику выступить в своей возрастной категории и проявить по максимуму спортивные способности.