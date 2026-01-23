Лыжные соревнования пройдут в музее-заповеднике Ленинского округа

«„Горкинская лыжня“ — это не просто спортивное мероприятие, а добрая традиция, которая объединяет несколько поколений жителей округа. Особенно ценно, что уникальная атмосфера музея-заповедника позволяет совместить активный отдых, общение и приобщение к истории», — отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Соревнования будут включать в себя групповые старты свободным стилем. Дистанции составят от 500 метров для самых юных участников до 5 километров. Основной маршрут протяженностью 1,5 километра, проложенный на ровной местности у здания Научно-культурного центра, доступен для спортсменов любого уровня подготовки. Всего планируется разыграть личное первенство в 25 группах. Ожидается, что участие примут более 500 любителей лыжного спорта в возрасте от 3 до 70 лет.

Для участников организуют теплые раздевалки, полевую кухню, квалифицированное судейство и электронный хронометраж. Все финишеры получат памятные медали. Регистрация начнется в 10 часов у здания Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина» в поселке городского типа Горки Ленинские.

Для любителей активного отдыха в округе также функционируют лыжные трассы в парке «Апаринки» в Видном и на территории школы в поселке Развилка.