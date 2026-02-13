Лыжные соревнования пройдут в Черноголовке

Уже в это воскресенье, 15 февраля, лесные трассы Черноголовки станут центром притяжения для сотен любителей зимнего спорта. Традиционные массовые соревнования «Черноголовская лыжня — 2026» обещают стать не просто спортивным состязанием, а семейным праздником под открытым небом.

Организаторы представили детальный график дня, чтобы участники могли подготовиться к стартам. С 08:00 в здании № 1 Черноголовской средней школы по адресу: улица Первая, дом № 18, начнет работу регистрационная комиссия. Спортсменам необходимо забрать свои стартовые номера не позднее чем за 30 минут до начала своего забега. Однако для участников «Забега здоровья» сделано исключение — они смогут получить свои номера непосредственно на стартовой поляне. Официальный старт празднику будет дан в 09:50 во время торжественной церемонии открытия.

Сразу после этого начнется череда забегов.

«С 11:00, когда спортивный накал достигнет максимума, на поляне развернется полевая кухня. Горячий чай и каша помогут восстановить силы спортсменам и согреться болельщикам. Завершится спортивный марафон в 15:00 торжественной церемонией закрытия, на которой будут подведены итоги и награждены победители», — сообщили организаторы.