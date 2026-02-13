Лыжные гонки проведут в Лыткарине

На трассе «Волкуша» 21 февраля состоится открытое Первенство города по лыжным гонкам «Лыткаринская лыжня — 2026». Это событие ежегодно объединяет сотни профессионалов и любителей.

«Выбор места проведения не случаен. Трасса „Волкуша“ — это не просто лесная просека, а профессионально подготовленный объект, который регулярно принимает соревнования самого высокого уровня, включая чемпионаты Московской области по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Спортсмены ценят ее за отличный рельеф и качественную подготовку полотна», — сообщили организаторы.

Организаторы подготовили три варианта маршрутов: один километр, три километра и пять километров. «Лыткаринская лыжня» — это не просто соревнование, а формат активного семейного отдыха на свежем воздухе. Главная цель мероприятия, проводимого при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, — сделать спорт доступным. Заявки принимаются на официальном сайте соревнований до 15:00 19 февраля.