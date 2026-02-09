Лыжные гонки прошли во Фрязине

Фрязинский лесопарк 7 февраля превратился в центр притяжения для любителей активного зимнего отдыха. Здесь состоялись традиционные лыжные гонки, объединившие фрязинцев всех возрастов — от самых юных спортсменов до опытных ветеранов лыжного спорта.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Зима в Подмосковье». На территории лесопарка была развернута фотовыставка, посвященная российским чемпионам и призерам Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы по зимним видам спорта.

После регистрации участники были распределены по возрастным группам и времени забега. Первыми на старт вышли юные спортсмены в категории 12-14 лет. Во второй гонке состязались представители молодежи от 15 до 19 лет. Завершали программу соревнований взрослые участники. Как отметили сотрудники Фрязинского лесопарка, этот день был приурочен ко Всемирному дню зимних видов спорта и объединил участников разных возрастов.

«Это прекрасный повод собрать вместе всех, кто ценит движение, свежий воздух и здоровый образ жизни. Мы видим, как спорт сближает людей, дарит позитивные эмоции и вдохновляет на новые достижения», — прокомментировали организаторы.

Все гонщики, успешно дошедшие до финиша, получили награды.