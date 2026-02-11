Лыжные гонки пройдут в Верее 14 февраля

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Соревнования станут результатом совместной работы Наро-Фоминского городского округа и ЗАТО Молодежный. Организаторы подчеркивают: лыжня объединяет не только спортсменов, но и территории.

Подготовка к стартам идет непосредственно на трассе. Специалисты обсуждают нюансы маршрута, вопросы безопасности, медицинское сопровождение и готовность экстренных служб. Все — с привязкой к реальному рельефу и погодным условиям.

Формат соревнований — классический спринт. В каждой возрастной группе определят пятерку сильнейших. Участников и болельщиков ждут горячий чай и угощения.

«Мы делаем все, чтобы каждый почувствовал атмосферу настоящих спортивных баталий и получил максимум удовольствия», — отметил начальник территориального управления Верея Антон Миняев.

Регистрация уже открыта: https://orgeo.ru/event/info/molod_sprint_verea

Возрастное ограничение: 0+