Лыжные гонки пройдут в музее «Горки Ленинские» 8 февраля

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье пройдут традиционные лыжные гонки. Соревнования запланированы на 8 февраля.

Старты проведут уже 18-й раз. Уникальность «Горкинской лыжни» в том, что она проходит на единственной в регионе музейной трассе. Длина маршрута составляет полтора километра.

Организаторы ждут на старте более 500 человек самого разного возраста — от трех до 70 лет. Программа включает групповые забеги свободным стилем на дистанциях от 500 метров до пяти километров.

Для всех участников и зрителей будут работать теплые раздевалки, также предусмотрят электронный хронометраж.

После финиша каждый лыжник получит памятную медаль, а на территории организуют полевую кухню.

История «Горкинской лыжни» началась 20 лет назад, когда на территории заповедника провели первые открытые соревнования. С тех пор их отменяли всего дважды.

Регистрация участников начнется в 10:00 возле здания Научно-культурного центра. Торжественное открытие запланировано на 11:00, а старты по группам будут проходить с 11:15 до 14:30.