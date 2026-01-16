Лыжную трассу восстановили в Егорьевске

Коммунальные службы округа оперативно ликвидировали последствия мощного снегопада, принесенного циклоном «Фрэнсис». Главная новость для любителей активного зимнего отдыха — основная лыжная трасса города снова готова к приему посетителей.

Спортивный объект базируется на территории школы олимпийского резерва «Виктория», по улице 1 Мая. Благодаря слаженной работе спецтехники, полотно трассы было очищено от избыточного снега и заново укатано для катания как классическим, так и коньковым ходом.

«Одной из главных особенностей этой площадки является наличие современной системы освещения на одном из участков. Это позволяет горожанам безопасно тренироваться даже в вечернее время, что особенно актуально в период короткого светового дня», — отметили сотрудники спортивного объекта.

Лыжная база на улице 1 Мая работает в ежедневном режиме с 09:00 до 21:00. Помимо городской базы, для жителей доступна трасса в зоне отдыха «Любляна». Она также прошла необходимую подготовку после снегопада.