Лыжную трассу в лесопарке «Волкуша» откроют 1 декабря

Лыткаринский лесопарк «Волкуша» активно преображается, готовясь к встрече с тысячами любителей зимних видов спорта. Команда специалистов трудится в усиленном режиме, чтобы с наступлением первых устойчивых морозов и климатической зимы открыть двери для поклонников лыжного спорта.

По словам специалистов, подготовка к сезону идет по плану, охватывая все аспекты функционирования комплекса. В настоящее время проводится проверка и настройка всего необходимого оборудования: от снегоуплотнительных машин, которые будут формировать и поддерживать хорошее состояние лыжни, до систем освещения, обеспечивающих безопасное катание в вечернее время.

Ключевым этапом подготовки станет запуск оснежительных пушек. Эти установки начнут свою работу, как только температура воздуха стабильно опустится ниже нуля градусов Цельсия.

«Первоочередным шагом станет формирование малого круга лыжни — наиболее востребованного участка, который позволит спортсменам приступить к тренировкам и разминке сразу после открытия, не дожидаясь полной готовности всех маршрутов. Это даст возможность энтузиастам встать на лыжи без задержек и начать наслаждаться зимними прогулками. Не меньшее внимание уделяется созданию максимально комфортных условий для посетителей лесопарка», — сообщили в парке.

Раздевалки будут полностью доукомплектованы: помимо скамеек и шкафчиков для хранения личных вещей, здесь появятся дополнительные элементы для сушки экипировки и поддержания оптимальной температуры. Санитарно-технический модуль, расположенный в непосредственной близости от стартовой зоны, также будет переведен в полноценный зимний режим.