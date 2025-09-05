Лыжную трассу в Егорьевске подготовят к сезону к октябрю

К зиме в Егорьевске подготовят лыжную трассу в лесопарке «Жукова гора». На ней улучшат освещение и покрытие, а здание базы капитально отремонтируют.

На трассе обустроят четыре лыжни протяженность от одного до пяти километров. Работы проведут в рамках народной программы партии «Единая Россия». Ход работ проверили секретарь местного отделения и глава муниципалитета Дмитрий Викулов, а также председатель совета депутатом Михаил Лавров.

«На сегодняшний день завершен капитальный ремонт здания базы, проведено новое освещение трассы, обновлен спортивный инвентарь. Выполняются работы по планировке лыжной трассы, подсыпке, а также по завозу и распределению щепы для покрытия», — сказал Дмитрий Викулов.

По словам Лаврова, трасса — важный спортивный объект, где зимой проходят тренировки и соревнования по лыжному спорту, а летом организуют забеги.

Все работы по подготовке объекта планируют завершить в октябре.