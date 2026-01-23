Лыжную трассу удлинили в лесопарке «Соколиная гора» в Истре

Дирекция парков советует пешеходам ходить именно по этой дополнительной дорожке, чтобы не преграждать путь лыжникам и не портить накатанную трассу. Специалисты каждый день следят за ее состоянием. Накатывают трассу, которая в ширину составляет четыре метра, регулярно, но все зависит от погодных условий. Также на территории работает пункт проката, где можно взять инвентарь.

Трассы для катания на лыжах есть еще в нескольких местах в округе: в лесопарках «Шишкин лес» и «Массовка», в деревне Головино, Дедовске, в поселке Глебовский и селе Дарна, в Павловской Слободе и горнолыжном клубе «Истра-Тур». Длина лыжни в Истре в Павловской Слободе составляет 2,2 километра.



Но это не все изменения! Прокаты лесопарков «Соколиная гора» и «Шишкин лес» пополнили свой арсенал новыми современными электроснегокатами. Арендовать устройство очень легко и просто, а чтобы найти его, достаточно открыть мобильное приложение, отсканировать QR-код и начать поездку. Оплата производится по минутам.